Volkswagen полностью откажется от механической коробки передач

Компания Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач. Об этом сообщил авторитетный немецкий журнал Auto Motor und Sport.

После Дизельгейта, когда компании Volkswagen пришлось заплатить огромные штрафы и выплатить такие же огромные компенсации, и в преддверии перехода на электромобили, немецкий автогигант заинтересован в сокращении расходов.

Один из путей сокращения расходов – упростить предложение трансмиссии. Поэтому, по данным Auto Motor und Sport, VW будет постепенно отказываться от механической коробки передач. Приоритет отдадут коробке передач с двумя сцеплениями DSG.

Постепенный отказ от МКПП начнется в 2023 году. В 2023 году появится Tiguan нового поколения. Он будет оснащаться только автоматической коробкой передач. Обновленный Passat, который выпустят в 2023 году, тоже получит только автомат. Кстати, по слухам, у нового Passat не будет кузова седан – останется только универсал.

Auto Motor und Sport полагает, что так же с механической коробкой передач поступят Skoda, SEAT и Audi, которые входят в VW Group. Компания Audi ранее уже пообещала, что с 2026 года он будет выпускать только электромобили.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как продлить жизнь автоматической коробке передач.