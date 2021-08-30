Volkswagen полностью откажется от механической коробки передач

Компания Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач. Об этом сообщил авторитетный немецкий журнал Auto Motor und Sport.

Volkswagen полностью откажется от механической коробки передач

После Дизельгейта, когда компании Volkswagen пришлось заплатить огромные штрафы и выплатить такие же огромные компенсации, и в преддверии перехода на электромобили, немецкий автогигант заинтересован в сокращении расходов.

Один из путей сокращения расходов – упростить предложение трансмиссии. Поэтому, по данным Auto Motor und Sport, VW будет постепенно отказываться от механической коробки передач. Приоритет отдадут коробке передач с двумя сцеплениями DSG.

Постепенный отказ от МКПП начнется в 2023 году. В 2023 году появится Tiguan нового поколения. Он будет оснащаться только автоматической коробкой передач. Обновленный Passat, который выпустят в 2023 году, тоже получит только автомат. Кстати, по слухам, у нового Passat не будет кузова седан – останется только универсал.

Auto Motor und Sport полагает, что так же с механической коробкой передач поступят Skoda, SEAT и Audi, которые входят в VW Group. Компания Audi ранее уже пообещала, что с 2026 года он будет выпускать только электромобили.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как продлить жизнь автоматической коробке передач.


Максимов Віталій, Тудей

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