Украина в рамках "Большой стройки" восстанавливает железнодорожное и автомобильное сообщение с Молдовой

Украина берет на себя все финансовые обязательства по строительству моста через Днестр.

Во время официального визита в Кишинев президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина открыта к углублению отношений с Молдовой.

В частности, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" была восстановлена трасса Р-08 Немиров-Ямполь, сейчас идет строительство нового международного моста между Украиной и Молдовой, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В этом году удалось полностью восстановить 116 км дороги Р-08, которая является основной составляющей маршрута из Киева в Кишинев.

Далее в планах строительство моста через реку Днестр в Винницкой области в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь и Косэуць. В июле был отобран подрядчик, сейчас ведутся подготовительные работы.

"Украина берет на себя все финансовые обязательства по строительству моста. Совместными усилиями должны обеспечить логистику в строительной площадки, безопасность всех процессов. Это будет самый быстрый и комфортный путь между двумя столицами - минуя Приднестровье", - отметил Александр Кубраков.

Сейчас сообщение между Украиной и Молдовой обеспечивает мост, который расположен в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

Также было восстановлено железнодорожное сообщение между Украиной и Молдовой после пандемии коронавируса.

В 2019 году железной дорогой путешествовало около 90 тыс. пассажиров. За 2019 год количество пассажиров выросла на 30%. Самым популярным был рейс Кишинев - Одесса. С разгаром пандемии сообщение было остановлено.

Благодаря усилиям "Укрзализныци" и Calea Ferata din Moldova маршрут Кишинев - Одесса восстановили. Поезд "Укрзализныци" будет курсировать ежедневно. Пассажиры могут утром выехать из Кишинева (7:09) и еще до обеда (10:55) быть в Одессе. Обратный рейс - вечером (18:36 - 22:33). Следующее приоритетное направление – Киев-Кишинев.

"Прорабатываем также возможности усиления сотрудничества в морском, речном и авиационном сообщении. Если "Большая стройка" внутри страны - для целостности и единства Украины, то масштабные инфраструктурные проекты с дружественными соседними странами - это наша инвестиция в безопасность и благосостояние в регионе", - добавил министр инфраструктуры.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Молдова Майя Санду подписали совместное заявление о важности развития украинского-молдавских двусторонних отношений.