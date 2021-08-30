2021-08-30
В Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителей
С 1 ноября в Украине начнет действовать новый стандарт дорожных знаков.
Об этом на своей Facebook-странице информирует Укравтодор, передаёт
По новому принятому стандарту дорожные знаки индивидуального проектирования будут компоноваться по-новому, текст писаться с больших букв, реки и центры населенных пунктов обозначаться символами еврообразца.
Из других нововведений:
- стрелки изменят форму;
- названия городов, сел и поселков продублируют на английском языке;
- будут иначе обозначаться диагональные переходы для пешеходов и островки безопасности;
- для велоинфраструктуры обустроят новые дорожные знаки и таблицы к ним.
Укравтодор отметил, что новый стандарт должен поспособствовать повышению безопасности дорожного движения в стране.