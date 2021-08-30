В Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителей

С 1 ноября в Украине начнет действовать новый стандарт дорожных знаков.

Об этом на своей Facebook-странице информирует Укравтодор, передаёт «Хвиля» .

По новому принятому стандарту дорожные знаки индивидуального проектирования будут компоноваться по-новому, текст писаться с больших букв, реки и центры населенных пунктов обозначаться символами еврообразца.

Из других нововведений:

стрелки изменят форму;

названия городов, сел и поселков продублируют на английском языке;

будут иначе обозначаться диагональные переходы для пешеходов и островки безопасности;

для велоинфраструктуры обустроят новые дорожные знаки и таблицы к ним.

Укравтодор отметил, что новый стандарт должен поспособствовать повышению безопасности дорожного движения в стране.