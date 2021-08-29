Илон Маск не удержался от критики готовящегося публичного размещения акций Rivian

Неофициальные источники вчера сообщили, что американская компания Rivian на двенадцатом году своего существования готовится выйти на публичное размещение акций, которое оценит её капитализацию в $80 млрд. Илон Маск (Elon Musk), который принимал непосредственное участие в становлении Tesla, не смог удержаться от язвительных высказываний в адрес Rivian.

Источник изображения: Rivian

По словам миллиардера, опубликованным на его странице в Twitter , компании Rivian сперва следовало бы выпустить хотя бы один серийный электромобиль на каждый миллиард капитализации, прежде чем планировать выход на публичный фондовый рынок. Электрические пикапы Rivian R1T дважды задержались на пути к первым владельцам, но теперь они должны быть выпущены к сентябрю. Вряд ли размещение акций произойдёт раньше, но какими будут объёмы производства электромобилей этой марки, пока тоже прогнозировать сложно. По сути, Rivian как раз намеревается привлечь средства на фондовом рынке, чтобы обеспечить наращивание объёмов производства электромобилей.

Уместно напомнить, что сама Tesla к своему IPO, которое состоялось летом 2010 года, шла семь лет, и на тот момент она только начинала осваивать выпуск седана Model S, но уже предлагала клиентам Roadster первого поколения. Бизнес компании был глубоко убыточным до недавних пор, но это не помешало Tesla к 2021 году стать крупнейшим автопроизводителем мира по величине капитализации. Возможно, столь долгий и сложный путь Tesla от публичного размещения акций к стабильному генерированию прибыли и увеличению объёмов выпуска продукции и заставил Илона Маска высокомерно оценить попытку Rivian привлечь средства на фондовом рынке.



