Kia может снять с конвейера одну из своих моделей

Компания Kia может снять с конвейера на американском рынке Kia Rio после 2022 модельного года, сообщает Automotive News. Это может произойти из-за снижение спроса.

Kia может снять с конвейера одну из своих моделей

В 2013 году в США продали 40 742 автомобиля Kia Rio, а в 2018 году – 23 954 автомобилей. После 2018 года продажи остаются примерно на одном и том же уровне.

Учитывая такую статистику, возможно, продажи Rio в Соединенных Штатах скоро прекратятся. Automotive News утверждает, что это может произойти после 2022 модельного года. Но официально эта информация не подтверждена.

Между тем, Rio сейчас является самой недорогой моделью компании Kia в США. Так, седан Rio американцы могут купить за 16 050 долларов, а хэтчбек – за 16 990 долларов.

Kia может снять с конвейера одну из своих моделей

Напомним, что в последнее время сразу несколько автопроизводителей объявили, что они снимут с конвейера несколько седанов и хэтчбеков, так как покупатели больше интересуются кроссоверами.

В Украине сейчас седан Kia Rio в базовой комплектации стоит от 418 502 гривен, а хэтчбек Rio – от 473 176 гривен.

Ранее в Сети показали обновленный флагманский внедорожник Kia Telluride.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билетыВ Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билеты
Wizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в ВенгриюWizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в Венгрию
В Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает властьВ Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает власть
Украинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фотоУкраинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фото
Шпионы показали обновленный Peugeot 2008Шпионы показали обновленный Peugeot 2008
Блок рекламы


Похожие новости
ЗАЗ может увеличить стоимость автомобилей роSSийского происхожденияЗАЗ может увеличить стоимость автомобилей роSSийского происхождения
Автомобильные бестселлеры независимой Украины: ТОП моделей с 1991 по 2021 годАвтомобильные бестселлеры независимой Украины: ТОП моделей с 1991 по 2021 год
Deutsche Bahn поможет УЗ развивать пассажирские перевозкиDeutsche Bahn поможет УЗ развивать пассажирские перевозки
ЗАЗ может приостановить выпуск автомобилейЗАЗ может приостановить выпуск автомобилей
Новый робот-лодка может прочесывать дно океана в режиме реального времениНовый робот-лодка может прочесывать дно океана в режиме реального времени
Может появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер MonsterМожет появиться в Украине: Haval показал новый кроссовер Monster
Toyota Land Cruiser может получить дизель-электрическую версиюToyota Land Cruiser может получить дизель-электрическую версию
В США протестируют дорогу из магнитного цемента, которая сможет заряжать электромобили на ходуВ США протестируют дорогу из магнитного цемента, которая сможет заряжать электромобили на ходу
Stellantis инвестирует 30 миллиардов евро в развитие электрокаров и гибридных моделей автоStellantis инвестирует 30 миллиардов евро в развитие электрокаров и гибридных моделей авто
В Украину может хлынуть крупная партия автомобилей-утопленников
Последние новости
Подгружаем последние новости