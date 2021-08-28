Kia может снять с конвейера одну из своих моделей

Компания Kia может снять с конвейера на американском рынке Kia Rio после 2022 модельного года, сообщает Automotive News. Это может произойти из-за снижение спроса.

В 2013 году в США продали 40 742 автомобиля Kia Rio, а в 2018 году – 23 954 автомобилей. После 2018 года продажи остаются примерно на одном и том же уровне.

Учитывая такую статистику, возможно, продажи Rio в Соединенных Штатах скоро прекратятся. Automotive News утверждает, что это может произойти после 2022 модельного года. Но официально эта информация не подтверждена.

Между тем, Rio сейчас является самой недорогой моделью компании Kia в США . Так, седан Rio американцы могут купить за 16 050 долларов, а хэтчбек – за 16 990 долларов.

Напомним, что в последнее время сразу несколько автопроизводителей объявили, что они снимут с конвейера несколько седанов и хэтчбеков, так как покупатели больше интересуются кроссоверами.

В Украине сейчас седан Kia Rio в базовой комплектации стоит от 418 502 гривен, а хэтчбек Rio – от 473 176 гривен.

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