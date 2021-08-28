В Сети показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695

Львовский автобусный завод уже давно обанкротился, а его территория выставлена на продажу. Когда-то это был один из крупнейших производителей автобусов в мире. Независимый дизайнер показал рендерные изображения нового кроссовера ЛАЗ-695, появление которого могло бы, возможно, спасти это предприятие.

На рендерах мы видим современный кроссовер, дизайн которого напоминает нам новые модели немецкой компании Volkswagen. Возможно, дизайнер полагает, что ЛАЗ мог бы сотрудничать с Volkswagen и делать автомобили на платформе MQB.

На переднем бампере мы заметили два воздухозаборника, углубленных во внутрь. Обращает на себя внимание большой дорожный просвет, что должно свидетельствовать о неплохих внедорожных характеристиках.

Под капотом у ЛАЗ-695 мог бы находиться немецкий 1,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 125 или 150 л.с. Коробка передач - 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатый робот. Еще один вариант силовой установки – 1,0 л мотор с наддувом мощностью 116 л.с., которым оснащаются кроссоверы Volkswagen T-Roc и Taos.

Конечно, перед нами всего лишь дизайнерский концепт. Вряд ли Львовский автобусный завод когда-нибудь возродится. Но если вспомнить, что во Львове хотят выпускать электромобили, то все может быть…

Напомним, ранее эксперты одного из британских автомобильных журналов назвали 10 самых лучших б/у кроссоверов.