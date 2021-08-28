В Сети показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695

Львовский автобусный завод уже давно обанкротился, а его территория выставлена на продажу. Когда-то это был один из крупнейших производителей автобусов в мире. Независимый дизайнер показал рендерные изображения нового кроссовера ЛАЗ-695, появление которого могло бы, возможно, спасти это предприятие.

В Сети показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695

На рендерах мы видим современный кроссовер, дизайн которого напоминает нам новые модели немецкой компании Volkswagen. Возможно, дизайнер полагает, что ЛАЗ мог бы сотрудничать с Volkswagen и делать автомобили на платформе MQB.

На переднем бампере мы заметили два воздухозаборника, углубленных во внутрь. Обращает на себя внимание большой дорожный просвет, что должно свидетельствовать о неплохих внедорожных характеристиках.

Под капотом у ЛАЗ-695 мог бы находиться немецкий 1,0 л двигатель с турбонаддувом мощностью 125 или 150 л.с. Коробка передач - 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатый робот. Еще один вариант силовой установки – 1,0 л мотор с наддувом мощностью 116 л.с., которым оснащаются кроссоверы Volkswagen T-Roc и Taos.

В Сети показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695

Конечно, перед нами всего лишь дизайнерский концепт. Вряд ли Львовский автобусный завод когда-нибудь возродится. Но если вспомнить, что во Львове хотят выпускать электромобили, то все может быть…

Напомним, ранее эксперты одного из британских автомобильных журналов назвали 10 самых лучших б/у кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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