“Битки“ из США снова подорожают
Американский онлайн-аукцион Copart, где украинцы часто покупают битые автомобили, повысил комиссию при покупке, а перевозчики поднимают тарифы на транспортировку электромобилей. Об этом в Facebook сообщила Группа Автоэксперты IAAI & Copart.
В частности, комиссия повышена при покупке машины по цене от 4000 долларов.
Комиссия выросла на 100-110 долларов для всех типов покупателей (на этом аукционе есть несколько видов покупателей, в зависимости от количества сделок в год).
Для автомобилей, чья цена превышает 15000 долларов, увеличился процент от их цены.
Конечно, подорожание небольшое, но это еще не все новости для покупателей битых автомобилей в США. Вернее для тех, кто хочет купить электромобиль.
Транспортные компании начали требовать дополнительной страховки или повышают тариф за перевозку электромобиля с батареей. Почему? Они опасаются, что электромобиль может загореться.
Напомним, ранее Тарас Гетьманский, основатель сервиса каршеринга Getmancar, рассказал о нюансах, которые есть при покупке битых автомобилей в США.