“Битки“ из США снова подорожают

Американский онлайн-аукцион Copart, где украинцы часто покупают битые автомобили, повысил комиссию при покупке, а перевозчики поднимают тарифы на транспортировку электромобилей. Об этом в Facebook сообщила Группа Автоэксперты IAAI & Copart.

В частности, комиссия повышена при покупке машины по цене от 4000 долларов.

Комиссия выросла на 100-110 долларов для всех типов покупателей (на этом аукционе есть несколько видов покупателей, в зависимости от количества сделок в год).

Для автомобилей, чья цена превышает 15000 долларов, увеличился процент от их цены.

Конечно, подорожание небольшое, но это еще не все новости для покупателей битых автомобилей в США . Вернее для тех, кто хочет купить электромобиль.

Транспортные компании начали требовать дополнительной страховки или повышают тариф за перевозку электромобиля с батареей. Почему? Они опасаются, что электромобиль может загореться.