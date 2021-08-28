“Битки“ из США снова подорожают

Американский онлайн-аукцион Copart, где украинцы часто покупают битые автомобили, повысил комиссию при покупке, а перевозчики поднимают тарифы на транспортировку электромобилей. Об этом в Facebook сообщила Группа Автоэксперты IAAI & Copart.

“Битки“ из США снова подорожают

В частности, комиссия повышена при покупке машины по цене от 4000 долларов.

Комиссия выросла на 100-110 долларов для всех типов покупателей (на этом аукционе есть несколько видов покупателей, в зависимости от количества сделок в год).

Для автомобилей, чья цена превышает 15000 долларов, увеличился процент от их цены.

Конечно, подорожание небольшое, но это еще не все новости для покупателей битых автомобилей в США. Вернее для тех, кто хочет купить электромобиль.

Транспортные компании начали требовать дополнительной страховки или повышают тариф за перевозку электромобиля с батареей. Почему? Они опасаются, что электромобиль может загореться.

Напомним, ранее Тарас Гетьманский, основатель сервиса каршеринга Getmancar, рассказал о нюансах, которые есть при покупке битых автомобилей в США.


Максимов Віталій, Тудей

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