В Украине замечен самый удивительный минивэн в мире

В Украину привезли новый Hyundai Staria. Футуристический минивэн засветился в одном из одесских автосалонов и продается там за 68 500 долларов, сообщает «Автопортал» .

Hyundai Staria 2021 невозможно не заметить, ведь его дизайн – оригинальный и самобытный. У него большой угол наклона лобового стекла и низкая оконная линия. Тоненькие диодные фары растянуты на всю ширину кузова.

Довольно-таки крупный (5255 мм в длину при колесной базе в 3275 мм) автомобиль предлагают в версиях на 7, 9 и даже 11 мест. В Одессу приехал 9-местный вариант.

Среди особенностей интерьера – высоко посаженная виртуальная приборка. Комплектация Hyundai Staria весьма богатая – бесключевой доступ, кожаный салон, климат-контроль, датчики света и дождя, навигация, электропакет, парктроник.

Минивэн Хюндай Стария в Украине оснащен 2,2-литровым 177-сильным турбодизелем, 8-ступенчатой АКПП и полным приводом. Также для модели доступен 3,5-литровый 272-сильный V6, способный работать на бензине или газе.