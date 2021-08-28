Обновленный Mercedes-Benz V-Class рассекретили раньше срока

В Китае фотошпионы заметили обновленный микроавтобус Mercedes-Benz V-Class. Его официальная премьера состоится в ближайшее время на одном из китайских автосалонов.

Обновленный Mercedes-Benz V-Class получил косметические изменения в дизайне кузова и такие же изменения в интерьере. Техническая часть осталась без изменений. Двигатели прежние, их не модернизировали.

Мы заметили новые колесные диски. На боковых юбках, которые установлены на порогах, есть небольшие вставки, которые придают автомобилю более премиальный внешний вид.

В салоне обращает на себя внимание большой экран информационно-развлекательной системы и огромные кожаные сиденья. В целом интерьер по-прежнему отделан высококачественными материалами, будет предлагаться широкий набор оборудования, систем безопасности, в том числе активных систем безопасности, коммуникации и помощи водителю.

Микроавтобус по-прежнему оснащается 2,0 л бензиновым турбодвигателем, который работает вместе с 9-скоростной автоматической коробкой передач. Также будут дизельные версии. Уже в базовой комплектации есть пневмоподвеска.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz тестирует особую версию Mercedes-Benz G-Class.