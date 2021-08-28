Во Львове застрелили таксиста
Мужчине было 64 года.
Во Львове утром 27 августа застрелили таксиста.
На сайте местной полиции сообщается, что это произошло после 10 утра на улице Василия Стуса.
Водитель успел забежать в соседний ресторан и сказать, что в него стреляли. 64-летнего мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от полученного ранения.
Убийство расследуют в рамках производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство).
Полиция ищет свидетелей преступления и причастных к убийству. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что подозреваемых может быть двое.
Приметы разыскиваемых: один человек - среднего телосложения, рост 175 см, в черной кепке, куртка короткая красного цвета, черные брюки (возможно, спортивные), в руках имел полосатые сумки. Приметы второго подозреваемого: рост 180-185 см, плотного телосложения, кепка темного цвета.
Напомним, что в июне в Киеве полицейские задержали четырех человек, которые похитили таксиста, били его и требовали деньги.