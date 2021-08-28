Во Львове застрелили таксиста

Мужчине было 64 года.

Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове утром 27 августа застрелили таксиста.

На сайте местной полиции сообщается, что это произошло после 10 утра на улице Василия Стуса.

Водитель успел забежать в соседний ресторан и сказать, что в него стреляли. 64-летнего мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от полученного ранения.

Убийство расследуют в рамках производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство).

Полиция ищет свидетелей преступления и причастных к убийству. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что подозреваемых может быть двое.

Приметы разыскиваемых: один человек - среднего телосложения, рост 175 см, в черной кепке, куртка короткая красного цвета, черные брюки (возможно, спортивные), в руках имел полосатые сумки. Приметы второго подозреваемого: рост 180-185 см, плотного телосложения, кепка темного цвета.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, что в июне в Киеве полицейские задержали четырех человек, которые похитили таксиста, били его и требовали деньги.

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