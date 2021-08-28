"Большая стройка" на трассе Киев-Борисполь завершилась, новое покрытие будет служить минимум 10 лет

В предыдущий раз маршрут обновляли в 2004 году.

В Киевской области завершили ремонт 17 километров трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский от Киева до международного аэропорта Борисполь. Работы провели в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Укравтодор.

"Как и обещали, ко Дню независимости восстановили трассу до главных воздушных ворот страны. Менее чем за 2 месяца отремонтировали покрытие 17 километров трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский. На магистрали установили современное LED-освещение, новое барьерное ограждение, нанесли разметку “холодным пластиком” и установили новые дорожные знаки", - говорится в сообщении.

Участок км 18+000 - км 34 950 трассы М-03 соединяет столицу с международным аэропортом Борисполь. Последний раз маршрут восстанавливали в 2004 году. Из-за интенсивного движения транспорта дорожное покрытие значительно повредилось. Обеспечивать проезд по трассе путем эксплуатационного содержания больше было невозможно.

В планах – установить также интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением на всем участке Киев - Борисполь. Первые цифровые табло сейчас работают в тестовом режиме. Они отражают информацию о дорожных условиях и ограничениях, разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.

"Участок трассы М-03 генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Маршрут от международного аэропорта "Борисполь" - это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы этот объект был образцовым", - отметил заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

По его словам, новое дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет, а для контроля за перегрузкой в рамках проекта здесь установили площадку взвешивания-в-движении.

Напомним, программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" направлена на решение проблемы внутренних перевозок и развитие транзита и межгосударственных отношений.