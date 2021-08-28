В Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает власть

Рабочая группа при Мининфраструктуры утвердила Временный порядок пользования персональным электротранспортом. Документ дает определение самокату как транспорту и диктует пользователям и владельцам новые правила. Соответствующий порядок есть в распоряжении ЭП.

В Украине хотят урегулировать движение электросамокатов. Что предлагает власть
Фото: biz.nv.ua

Новые правила использования электротранспорта

  • Если у средства передвижения есть электродвигатель, один, два или три колеса, это электротранспорт.

  • Весить самокат должен до 20 кг, мощность двигателя — до 1 кВт.
    Электротранспорт не нужно регистрировать, если он подходит по всем параметрам.

  • Водитель самоката должен соблюдать все действующие законы и Правила дорожного движения. Не становиться на электротранспорт под воздействием алкоголя, наркотических средств и тому подобного.

  • Запрещается ездить по встречке, перевозить пассажиров, использовать мобильные телефоны во время движения и так далее.

  • Во время езды по тротуару водитель самоката должен уступать дорогу пешеходам и не создавать препятствий.

  • Оставлять электротранспорт можно на парковках для велосипедов и в других местах, где это не создаст препятствий для пешеходов.

  • Запрещено оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и в подобных местах.

Непонятно, как будут контролировать транспортные средства. Например, в Украине уже есть электросамокаты весом до 40 кг и мощностью больше 2 кВт, хотя по правилам можно использовать только 20-килограммовые самокаты.

В то же время в документе нет упоминания о том, что будет за несоблюдение правил.

Напомним

В июне сервисы проката электросамокатов в Киеве подписали меморандум. Он регулирует работу и передвижение самокатов по городу.

Основные пункты:

  • ограничить скорость самокатов до 20 км/ч;
  • установить специальный идентификационный номер на каждый самокат;
  • скоростной режим в парках, скверах и на пешеходных улицах снизить до 14 км/ч;
  • также запретить парковку на кладбищах, в исторических местах, возле административных зданий.

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