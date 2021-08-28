Украина планирует купить 90 поездов Stadler

Электрички для Киева, Харькова и Днепра будут швейцарскими.

Украина планирует привлечь 500 млн евро швейцарского кредита для покупки поездов Stadler и локализации их производства.

Об этом сообщается на сайте президента Владимира Зеленского.

Соответствующий меморандум был подписан 26 августа между Министерством инфраструктуры, "Укрзализныцей", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG и Швейцарским агентством по страхованию экспортных рисков SERV.

Фото: president.gov.ua

Подписание документа дает старт открытию экспортного финансирования Швейцарии для Украины. Деньги пойдут на развитие сектора железнодорожного транспорта.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества с Stadler запланировано закупить 60 пригородных электропоездов для проекту City Express: 30 для Киева и еще столько же - для Харькова и Днепра вместе.

Тендер на покупку электричек для Kyiv City Express планируют объявить уже в сентябре, сообщается на сайте УЗ.

Он будет обслуживать шесть направлений вокруг Киева : Вышгородское, Богуславское (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинское (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинское (Борисполь, Березань), Узинское (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевское ( Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездах и 10 электропоездах дальнего следования производства Stadler.

Stadler - международная компания по производству железнодорожных транспортных средств (Буснанг, Швейцария). Основанная в 1942 году, на сегодняшний день имеет более 8500 сотрудников и более 50 отделений сервиса. Компания предлагает широкий спектр железнодорожного транспорта: высокоскоростные поезда, междугородние поезда, региональные и пригородные поезда, подвижной состав для метро, трамваи-поезда и трамваи.