Новый глава скандального стартапа Lordstown Motors пообещал найти деньги на выпуск электрического пикапа

Многие компании пытаются заработать на любви американцев к пикапам в эпоху тотальной электрификации, но не всем это удаётся. Молодая компания Lordstown Motors из Огайо на фоне скандала с искажением статистики заказов была вынуждена изгнать своего основателя, а теперь отчаянно ищет деньги на организацию выпуска пикапа Endurance, предсерийный образец которого демонстрировался ещё в марте.

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Новое руководство Lordstown Motors на квартальной конференции заявило, что технически компания готова к началу серийного производства пикапов, но имеющихся средств хватит на выпуск нескольких сотен машин не ранее первого квартала следующего года. Как отмечает Reuters, генеральный директор Дэниэл Ниниваджи (Daniel Nininvaggi) заявил, что приоритетом для компании является начало выпуска электромобилей, и после успеха на этом направлении привлечь дополнительное финансирование будет не так сложно.

Ранее Lordstown Motors сообщала о достижении договорённости с одним инвестиционным фондом о привлечении $400 млн в течение трёх лет в обмен на акции компании. Фигура нового генерального директора в этом контексте внушает некоторый оптимизм акционерам, поскольку Ниниваджи ранее работал с известным инвестором-миллиардером Карлом Айканом (Carl Icahn) по другим направлениям. Считается, что возможность инвестирования средств в Lordstown Motors они между собой ещё не обсуждали.

Глава Lordstown Motors считает, что проводимые американскими регуляторами расследования в отношении компании не помешают ей освоить выпуск пикапов Endurance, а сама эта модель сможет успешно конкурировать с продукцией Ford или других марок. В первое время, по мнению Ниниваджи, спрос на электрические пикапы будет превышать предложение, и места на рынке хватит всем.



