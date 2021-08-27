ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

По данным JATO Dynamics, в июле 2021 года в Европе продали 967 830 новых автомобилей, что на 24% меньше, чем за аналогичный месяц 2020 года. Чаще всего европейцы в прошлом месяце покупали бюджетный Dacia Sandero.

В частности, в июле текущего года на Старом Континенте продали 20 443 автомобиля Dacia Sandero. Это на 6% больше, чем год назад.

Второе место по продажам занял Volkswagen Golf. В прошлом месяце европейцы купили 19 425 Гольфов, что на 37% меньше, чем в июле 2020 года.

На третьем месте Toyota Yaris. Было продано 18 858 автомобилей Yaris (+3%).

Замыкает пятерку самых популярных автомобилей в Европе в июле 2021 года Volkswagen Polo (17 343) и Volkswagen T-Roc (16 496).

В десятку самых популярных машин на европейском рынке также вошли Hyundai Tucson (14 883), Volkswagen T-Cross (14 170), Dacia Duster (13 329), Ford Puma (13 283) и Peugeot 2008 (13 134).

Ранее стало известно, что украинцы за полгода купили за границей автомобилей на 2,2 млрд долларов.