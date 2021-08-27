Wizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в Венгрию

Венгерский лоукостер Wizz Air 13 сентября возобновит полеты из киевского аэропорта Жуляны в столицу Венгрии Будапешт. Об этом пишет avianews.com со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Wizz Air возобновит рейсы из Киева в Будапешт. Правила въезда в Венгрию
Фото: continentestate.com

График полетов

В первое время она будет выполнять полеты только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. С ноября частота увеличится до пяти раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная заявленная Wizz Air цена перелета из Киева в Будапешт начинается от 25 евро в одну сторону.

Цена включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40?20 см и весом до 10 кг. Для провоза дополнительной ручной клади или багажа нужно оплатить специальный сбор или выбрать тариф, который включает нужную услугу.

Въезд в Венгрию

C августа Венгрия разрешает въезд из Украины с любой целью, в том числе туристам.

Пассажиры, которые летят в Венгрию из Украины, должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 или сдать ПЦР-тест на коронавирус. С момента взятия образца на тестирование до момента въезда в Венгрию должно пройти не более 72 часов.

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