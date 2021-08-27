В Сети показали обновленный Kia Proceed

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный Kia Proceed, а также его версию Ceed Tourer. В продаже обновленное семейство Ceed появится в четвертом квартале 2021 года.

В Сети показали обновленный Kia Proceed

Пятидверный хэтчбек, универсал и версия Proceed Shooting Brake получили новые переднюю и заднюю части, новые колесные диски, новый набор цвета кузова, а также более современный интерьер.

Сиденья доступны в пяти видах обивки, три из которых новые. На приборной панели установлен 12,3-дюймовый дисплей, а на центральной консоли – 10,25-дюймовый.

В Сети показали обновленный Kia Proceed

Комплектации и оборудование станут известны в конце текущего года, когда обновленное семейство Ceed появится в продаже. Но уже сейчас мы знаем, что у этих новинок будет большой набор современного оборудования и технологий, в том числе систем активной безопасности и помощи водителю.

В частности, у обновленного Ceed будет система Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) нового поколения.

В Сети показали обновленный Kia Proceed

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов, в том числе полноценная гибридная силовая установка PHEV и мягкий гибрид MHEV.

В Украине хэтчбек Kia Ceed в базовой комплектации сейчас стоит от 438 760 гривен. Он оснащается 1,6 л мотором, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Спортивный универсал стоит 799 170 гривен.

В Сети показали обновленный Kia Proceed

Напомним, ранее в Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride.


Максимов Віталій, Тудей

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