Осенью появится Mercedes на базе Renault

Компания Mercedes-Benz официально представила компактвэн Mercedes-Benz Citan нового поколения, который создан при помощи Renault. Его силуэт очень напоминает Renault Kangoo.

Фактически новый Citan – это аналог Kangoo, который получил некоторые изменения в дизайне, в салоне и в технической начинке.

Передняя часть полностью соответствует традиционному дизайну небольших автомобилей Mersedes-Benz. Задняя часть минималистична. В топовых комплектациях фонари и фары могут быть светодиодными.

Салон тоже выглядит достаточно просто. Есть автоматический климат-контроль, подогрев руля, парковочный ассистент, электрический стояночный тормоз, информационно-развлекательная система MBUX.

Покупателям Citan нового поколения предложат в двух версиях – пассажирской и грузовой.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это 1,5-литровый дизель мощностью 75, 95 и 116 л.с., а также 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 102 или 131 л.с. Коробка передач – шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот. Позже покупателям предложат версию с электрической силовой установкой.

Продажи нового Mercedes-Benz Citan начнутся осенью текущего года. Он будет конкурировать с Volkswagen Caddy.

Ранее стало известно, что Mercedes тестирует особую версию Mercedes-Benz G-Class.