Представлена «Tesla на подводных крыльях» — восьмиместный электрокатер Candela C-8

Шведский производитель лодок премиального класса Candela представил новый электрический катер с подводными крыльями под названием C-8. Новинка представляет собой высокотехнологичную, ультра-премиальную лодку на электрической тяге, которая будет выпускаться серийно.

Представлена «Tesla на подводных крыльях» — восьмиместный электрокатер Candela C-8

Изображение: Electrek

Первая электрическая лодка на подводных крыльях Candela C-7 дебютировала в прошлом году. Особенности конструкции позволяют ей как бы лететь над водой, за счёт чего разработчикам удалось добиться значительно большей эффективности в плане автономности по сравнению с другими катерами на электрической тяге. Несмотря на то, что C-7 продемонстрировала эффективность технологии подводных крыльев, она производилась вручную из дорогих материалов и предназначалась для узкого сегмента рынка. Впрочем, это не остановило покупателей и количество предзаказов на C-7 существенно опережало темпы производства. Этот успех вдохновил разработчиков, и они решили создать более доступный серийный вариант электрической лодки, в результате чего появилась C-8.

Представлена «Tesla на подводных крыльях» — восьмиместный электрокатер Candela C-8

Изображение: Electrek

«С помощью С-7 мы продемонстрировали, что наша технология подводных крыльев не только обеспечивает большую дальность плавания на электричестве, но и даёт лучшие впечатления по сравнению с обычными лодками. Благодаря нашей системе подводных крыльев вы получаете плавный и приятный ход. Однако модель C-7 была больше похожа на спортивный автомобиль ручной сборки, и она не предназначалась для серийного производства. В новой C-8 мы продвигаем технологию на новый уровень и в то же время сосредотачиваемся на создании лодки, которая обладает всеми удобствами, которые вы ожидаете, но предназначена для массового производства», — заявил основатель и генеральный директор Candela Густав Хассельског (Gustav Hasselskog).

Candela C-8 может перевозить одновременно до восьми пассажиров. В конструкции предусмотрен большой лежак для загара, просторная каюта со спальными местами для двух взрослых и двух детей, а также душ и туалет. Производитель рассчитывает продать тысячи экземпляров C-8, считая, что у неё есть потенциал для того, чтобы обойти по популярности премиальные лодки этой же категории, которые работают на ископаемом топливе.

Представлена «Tesla на подводных крыльях» — восьмиместный электрокатер Candela C-8

Изображение: Electrek

Благодаря сверхэффективному фирменному приводу C-POD лодка даже с восемью пассажирами на борту потребляет меньше энергии, чем предыдущая модель. Улучшенные подводные крылья получили обновлённый набор датчиков. Крылья являются частью системы, которая в режиме реального времени поддерживает горизонтальное положение корпуса, не позволяя крениться на волнах. Разработчики оснастили своё творение передовыми технологиями. Например, в C-8 реализована система автопилота, которая позволяет придерживаться заданного курса.

Корпус выполнен из стекловолокна, благодаря чему C-8 проще набирать начальную скорость в 16 узлов. После этого выдвигаются подводные крылья и скорость может быть увеличена до 30 узлов (55 км/ч). При использовании крыльев C-8 может проходить без подзарядки более 90 км, а для восстановления энергии требуется около трёх часов. Для управления лодкой и навигации предусмотрен 15,4-дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения.

Представлена «Tesla на подводных крыльях» — восьмиместный электрокатер Candela C-8

Изображение: Electrek

Производитель утверждает, что C-8 имеет огромные преимущества в обслуживании по сравнению с газовыми и дизельными аналогами. Однако её стоимость всё ещё очень далека от того, чтобы лодка стала действительно массовым продуктом. Стать владельцем электрической лодки Candela C-8 можно будет заплатив около $339 тыс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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