УЗ начала тестирования поездов Stadler FLIRT для пригородного сообщения по программе Зеленского

Первые поезда Укрзализныця планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года.

Укрзализныця начала тестировать поезд Stadler FLIRT, который планируется использовать на маршрутах пригородного сообщения в рамках реализации проекта City Express в Киеве, Днепре и Харькове. Об этом сообщила Facebook-страница УЗ.

«Первые поезда Укрзализныця планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года», - говорится в посте.

Закупка будет проводиться по международным тендерам. В УЗ подчеркнули, что среди главных требований к иностранным производителям - локализация производства на территории Украины. Укрзализныця уже рассылает техническое задание ведущим отечественным и зарубежным производителям подвижного состава для привлечения их к участию в тендере. Среди источников финансирования закупки поездов Stadler рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями.

Как рассказал и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин, City Express - один из главных железнодорожных проектов в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Тестовые заезды поезда FLIRT мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформам. Уже к концу сентября планируем объявить тендер», - приводит слова Камышина пресс-служба УЗ.

Ожидается, что Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородское, Богуславское (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинское (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинское (Борисполь, Березань), Узинское (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевское (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).

Максимальная скорость электропоезда Stadler FLIRT - 160 км/ч. В нем 262 места для сидения 1-го и 2-го классов. Поезд приспособлен для маломобильных категории и людей с инвалидностью. Подвижной состав оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, вся информация продублирована шрифтом Брайля.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках «Большой стройки» стартует проект City Express, который будет иметь целью обновление пригородного железнодорожного сообщения крупных украинских городов. Первым планируется реализовать проект в Киеве, в дальнейших планах - Харьков и Днепр.

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