В Запорожской области в результате аварии перевернулся и загорелся бензовоз

Грузовик при падении также повредил газовую трубу, проложенную между двумя селами.

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

В результате ДТП в Запорожской области перевернулся и загорелся бензовоз MAN. Грузовик при падении также повредил газовую трубу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что ДТП произошло между селами Водяное и городом Каменка-Днепровская Запорожской области. Сообщение об аварии в полицию поступило около 16:20. На место происшествия немедленно выехали правоохранители, спасатели, медики и сотрудники Каменка-Днепровского управления по газоснабжению и газификации.

Пока спасатели принимали меры по локализации пожара, сотрудники полиции организовали безопасный объезд другим участникам дорожного движения. Тем временем специалисты управления по газоснабжению приняли необходимые меры по устранению утечки газа. Пожарные ликвидировали возгорание около 17:20.

"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля MAN, не соблюдая безопасную скорость движения, выехал на левую обочину и совершил опрокидывание транспортного средства. При падении бочка, прикрепленная к автомобилю, оторвалась и ударилась в газовую трубу, проложенную в селе Водяное. На обочине автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.

В результате аварии 33-летний водитель бензовоза получил ожог правой стороны лица и ожог руки. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

По данному факту в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

Санкция по статье влечет наложение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, во Львовской области возле Дрогобыча в ночь на 25 августа произошло ДТП, в котором погибли трое людей. Водитель, его совершивший, был пьян.