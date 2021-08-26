Глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины попал в ДТП

Инцидент произошел 23 августа в Дарницком районе Киева.

Фото: Чесно

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 23 августа в Дарницком районе Киева, пострадали шесть человек, среди них – глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи.

Об этом сообщает ИА "Центр новин".

По информации СМИ, водитель автомобиля Audi столкнулся с автомобилем Ford, после чего первое транспортное средство наехало на автомобиль Daewoo. По неподтвержденной информации за рулем автомобиля находился нардеп IX созыва Александр Трухин.

Напомним, в прошлом месяце народный депутат Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил автомобиль, стоявший в пробке.

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