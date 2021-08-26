В Пустомытах сошел с рельсов товарный поезд

В городе Пустомыты утром в четверг, 26 августа, сошел с рельсов товарный поезд, который вез в Закарпатскую область щебень и железную руду.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"На Львовской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров - Батево, перевозившего щебень и железную руду. Происшествие случилось 26 августа около 8 ч. 20 мин. на станции Глина-Навария на Львовщине", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали, но были повреждены вагоны, рельсы и несколько опор контактной сети.

Причины схождения вагонов устанавливаются.

Из-за аварии на 50-80 минут задерживаются пять пассажирских поездов: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя.

Восстановление движения пассажирских поездов по пострадавшей колее планируется в течение 24 часов. Изменение маршрутов следования пассажирских поездов не планируется - они будут двигаться по соседней колее.

Напомним, в конце июля пассажирский поезд врезался в грузовой трейлер около Решетиловки. В результате аварии сгорел один вагон.