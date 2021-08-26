В Пустомытах сошел с рельсов товарный поезд

Повреждены около десятка вагонов. Задерживаются пассажирские поезда.

В городе Пустомыты утром в четверг, 26 августа, сошел с рельсов товарный поезд, который вез в Закарпатскую область щебень и железную руду.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"На Львовской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров - Батево, перевозившего щебень и железную руду. Происшествие случилось 26 августа около 8 ч. 20 мин. на станции Глина-Навария на Львовщине", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали, но были повреждены вагоны, рельсы и несколько опор контактной сети.

Причины схождения вагонов устанавливаются.

Из-за аварии на 50-80 минут задерживаются пять пассажирских поездов: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя.

Восстановление движения пассажирских поездов по пострадавшей колее планируется в течение 24 часов. Изменение маршрутов следования пассажирских поездов не планируется - они будут двигаться по соседней колее.

Напомним, в конце июля пассажирский поезд врезался в грузовой трейлер около Решетиловки. В результате аварии сгорел один вагон.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билетыВ Kiwi объяснили конфликт с Ryanair. Причина — цена на билеты
ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс кмТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс км
Hyundai разработает бюджетный электрический кроссоверHyundai разработает бюджетный электрический кроссовер
ADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобилиADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобили
ТОП-20 самых популярных в Украине подержанных авто с ГБОТОП-20 самых популярных в Украине подержанных авто с ГБО
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фотоУкраинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фото
Маршрут дизель-поезда "Прикарпатский экспресс" продлили до КоломыиМаршрут дизель-поезда "Прикарпатский экспресс" продлили до Коломыи
"Укрзализныця" получила для испытаний электропоезд Stadler Flirt"Укрзализныця" получила для испытаний электропоезд Stadler Flirt
Ремонт поезда Hyundai, который сошел с рельсов возле Запорожья, обошелся в 67 млн гривенРемонт поезда Hyundai, который сошел с рельсов возле Запорожья, обошелся в 67 млн гривен
На Николаевщине разоблачили банду, участники которой тонами воровали газ из вагонов-цистерн поездовНа Николаевщине разоблачили банду, участники которой тонами воровали газ из вагонов-цистерн поездов
Полиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дорогеПолиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дороге
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева к морю и в Карпаты"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева к морю и в Карпаты
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, пострадали 50 человекВ Чехии столкнулись два пассажирских поезда, пострадали 50 человек
Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездовИз-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов
Последние новости
Подгружаем последние новости