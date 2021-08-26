В закон о льготной растаможке евроблях внесут поправки

В Украине в скором времени изменят закон о льготной растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Благодаря этому больше евробляхеров смогут легализовать свои машины. Об этом сообщили представители общественной организации "АвтоЕвроСила".

Правительство Украины недовольно низкими темпами растаможки автомобилей на иностранных номерах во время льготного периода, который действует с 15 июня по 10 ноября 2021 года.

Ожидалось, что украинцы будут массово оформлять евробляхи, но этого не произошло. Причин несколько. Например, не могут легализовать примерно 150 тысяч автомобилей, заехавших со стороны РФ . Нельзя по льготе растаможить гибридные автомобили, микроавтобусы весом 3,5 тонн.

Депутатам, которые разрабатывали закон про льготный период растаможки автомобилей, предложили его доработать. Они в свою очередь попросили активистов-евробляхеров и таможню подготовить свои поправки. Вскоре их должны внести на рассмотрение Верховной рады.

Между тем, общественная организация "АвтоЕвроСила" планирует в сентябре провести акцию под парламентом, чтобы депутаты быстрей приняли поправки.

Ранее таможня сообщила, что с 15 июня и по 1 августа 2021 года в Украине растаможили более 17 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.