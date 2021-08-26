Немецкий лоукостер Eurowings будет летать в Украину. График полетов

Немецкий лоукостер Eurowings начинает полеты в Украину — с 1 сентября будет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев . Об этом говорится в пресс-релизе международного аэропорта «Борисполь».

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График полетов

Рейсы по направлению Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницу.

«Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.«Eurowings» является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group», — добавили в аэропорту.

Первый полет Eurowings осуществит в среду, 1 сентября — самолет авиаперевозчика приземлится в «Борисполе» в 13:00.

Стоимость билетов

Как отмечается в системе бронирования на сайте авиаперевозчика, стоимость билетов на рейс из Киева — от 89,99 евро до 189,99 евро, из Дюссельдорфа — от 49,99 евро до 99,99 евро.

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