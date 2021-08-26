В Украине снижается стоимость бензина и дизельного топлива

В Украине снижается стоимость бензина и дизельного топлива, так как Минэкономики дало новые расчеты средней цены топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

В Украине снижается стоимость бензина и дизельного топлива

Так, расчетные цены для бензина снизились до 25,53 гривен за литр. Значит, его нельзя продавать дороже, чем 30,53 гривен за литр.

Расчетные цены для ДТ снизились до 21,11 гривен за литр. Значит, его нельзя продавать дороже, чем 28,11 гривен за литр.

Напомним, что в мае 2021 года в Украине началось государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Предполагается, что это не позволит АЗС переписывать ценники в сторону увеличения. Регулирование цен на топливо будет действовать до окончания в нашей стране карантина, который ввели с целью борьбы с пандемией коронавируса.

Между тем, по состоянию на 26 августа в Украине бензин А-92 уже подешевел на 21 копейку (до 29,09 грн/л), бензин А-95 - на 24 копейки (до 29,96 грн/л), а дизельное топливо - на 11 копеек (до 28,09 грн/л).

Ранее мы рассказали, что делать, если автомобиль заправили неправильным топливом.


Максимов Віталій, Тудей

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