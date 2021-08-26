Шпионы показали обновленный Peugeot 2008

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный мини-кроссовер Peugeot 2008. Его продажи должны начаться уже в ближайшее время.

Фотографии шпионы сделали, конечно, не самого лучшего качества. Тем не менее, по ним можно судить, каким будет новый Peugeot 2008. Тем более, что компания Peugeot тестирует его уже без камуфляжа.

Французский мини-кроссовер получил новую решетку радиатора с логотипом в центре, новые фары, светодиодные дневные ходовые огни, новые бамперы, а также видоизмененные задние фонари. Светодиодные дневные ходовые огни расположены очень удачно. Они придают кроссоверу спортивный вид.

Определенные изменения произойдут и в салоне, но какие конкретно – мы пока не знаем.

Что же касается линейки двигателей, то в ней, судя по всему, ничего не изменится.

В Украине сейчас Peugeot 2008 2020 модельного года в базовой комплектации стоит от 577 500 гривен. Он оснащается 1,2 л бензиновым двигателем мощностью 130 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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