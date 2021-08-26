Украинская актриса возмутилась условиями в поезде Бердянск-Киев: фото

Компания Укрзализныця снова собирает не совсем лестные отзывы от путешественников. Украинская актриса возмутилась условиями купе в поезде Бердянск-Киев. Женщина показала фото белья, окон и двери в своем вагоне.

Украинская актриса Днепровского академического театра драмы и комедии Елена Володина на 4 выходных на День Независимости оказалась в поезде Укрзализныци Бердянск-Киев. Женщина пришла в ужас, увидев, где ей придется ехать. Своими впечатлениями она даже решила поделиться в личном аккаунте в Фейсбук.

Вначале Елена получила постельное белье с дырками, а обменяв его, все равно была неприятно удивлена, отметив, что оно оказалось цвета сухого асфальта, и просто разорвалось у нее в руках, когда она пыталась его застелить.

"Поменял (проводник). Она (простыня) вся такая. Еще и цвета "сухой асфальт". Комплект белья, видимо, ровесник нашей Именинницы. И что-то мне подсказывает, что еще 30 лет будет служить людям", — отметила в посте актриса.

Показала Володина не только белье, но и грязные окна, и сломанную ручку в купе, назвав ее "праздничной гильотиной". И в завершении всем условиям, как рассказала актриса, поезд Укрзализныци еще и опоздал на 40 минут.