Kia показала новый Sportage для Европы

Компания Kia показала изображения-тизеры европейской версии Kia Sportage нового поколения. Продажи этой новинки в Европе начнутся до конца 2021 года.

Официальная презентация глобальной версии Kia Sportage нового поколения состоялась несколько месяцев назад.

Судя по всему, европейский Sportage от глобальной версии будет отличаться укороченной колесной базой, а также глухими задними стойками крыши и уменьшенным стеклом пятой двери.

Длина глобальной версии Sportage составляет 4660 мм, а колесная база – 2755 мм. Европейская версия будет немного меньше. Зато у этих автомобилей будет, видимо, одинаковая ширина и высота.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Европейцам также предложат версию с полноценной гибридной силовой установкой PHEV. Такая силовая установка будет состоять из 1,6-л бензинового двигателя с турбонаддувом, электромотора и литий-ионного полимерного аккумулятора на 13,8 кВтч.

В Украине сейчас Kia Sportage в базовой комплектации стоит от 513 645 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым мотором, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее в Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride.