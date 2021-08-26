?Во Львове задержали криминалиста МВД, требовавшего от участника ДТП $1 тыс. за экспертизу

Эксперт заверил гражданина, что за эти деньги он создаст доказательства его невиновности.

Следователи Государственного бюро расследований задержали эксперта Львовского Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, который требовал деньги за проведение автотехнической экспертизы.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Эксперт требовал у участника ДТП - жителя Львовской области - 1 тысячу долларов США за проведение автотехнической экспертизы. Именно экспертиза должна определить, привлекут ли его к ответственности.

"Эксперт заверил гражданина, что за эти деньги создаст доказательства его невиновности, которые станут основанием для закрытия уголовного производства по факту ДТП, участником которого был заявитель. Сотрудники ГБР задержали эксперта во время получения второй части взятки", - говорится в сообщении.

Фото: ГБР

Начато досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Запланирован ряд обысков. Готовится сообщение о подозрении.

Напомним, ранее экс-сотрудница ГАСИ во Львовской области попалась на взятке $20 тыс.