Opel представил электрокар за 7000 евро

Opel показал электромобиль Rocks-e, который относят к классу городской мобильности SUM. Его считают промежуточным звеном между скутерами и автомобилями.

Opel Rocks-e (2021)

Opel Rocks-e построен на базе Citroen Ami, который уже продается во Франции. Он получил немного другой дизайн кузова, небольшие изменения в салоне. Техническая начинка осталась такой же, как у Ami.

Длина Rocks-e составляет 2,41 м, а вес – не более 425 кг. Утверждается, что в нем могут поместиться люди, чей рост составляет более 1,9 м.

Этот квадрицикл, если следовать классификации Евросоюза , оснащается электромотором мощностью 8 л.с. и батареей на 5,5 кВтч. Максимальная скорость - 45 км. Запас хода – 75 км. Заряжать батарею можно от обычной розетки. На это понадобится около 3,5 часа. Кстати, зарядный кабель (3 метра) входит в базовый набор оборудования.

В Германии продажи Rocks-e начнутся осенью текущего года. Он будет стоить от 7000 евро. Управлять этим электрокаром смогут подростки старше 15 лет с мопедными правами категории АМ.

Ранее стало известно, что Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo. Он будет стоить около 20 000 евро.