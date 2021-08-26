ЗАЗ может увеличить стоимость автомобилей роSSийского происхождения

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может в сентябре текущего года увеличить стоимость некоторых моделей, которые он выпускает из роSSийских машинокомплектов. Подорожание может коснуться автомобилей Lada.

Дело в том, что АвтоВАЗ планирует с 1 сентября, по данным роSSийских СМИ , увеличить стоимость Lada, а в Украине эти машины собирают из роSSийских машинокомплектов.

В пересчете на гривны автомобили Lada могут подорожать на 5 000 – 11 100 гривен, в зависимости от модели. Заметней всего увеличатся цена на Lada XRay.

В Украине сейчас самой дешевой моделью семейства Lada является Granta. Она в базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 87 л.с, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит 221 960 гривен.

Напомним, ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов выпускает автомобили семейства Lada, кроссовер-купе Renault Arkana, а также две модели Kia - седан Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.

Ранее сообщалось, что за с января по июль 2021 года ЗАЗ выпустил более 2 тысяч автомобилей и 60 автобусов.