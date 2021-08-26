ТОП-3 б/у кроссоверов, которые чаще всего ломаются

Кроссоверы априори должны быть более надежными, чем обычные легковые автомобили. Но и среди них есть модели, которые выходят из строя чаще других. Эксперты британского журнала WhatCar назвали три б/у кроссовера, которые чаще всего ломаются.

Nissan Qashqai (2007-2013)

У этого кроссовера (см. фото вверху) рейтинг надежности составляет 45,6% из 100%. За последний год владельцы Qashqai чаще всего жаловались на тормоза, двигатель, кондиционер и выхлопную систему. Большинство кроссоверов нуждались в длительном ремонте.

Nissan Qashqai (2014-настоящее время)

Qashqai второго поколения тоже не может похвастаться хорошим рейтингом надежности. Он у него составляет всего 46,3%. У 38% кроссоверов с дизельным двигателем были поломки.

Владельцы такого Qashqai чаще всего жаловались на двигатель, аккумулятор, кондиционер, информационно-развлекательную систему.

Volkswagen Tiguan (2007-2016)

Tiguan оказался на третьем месте в рейтинге кроссоверов, которые чаще всего ломаются. У него рейтинг надежности составляет 61%. Примерно 38% таких автомобилей за последний год имели неисправности в подвеске, коробке передач, двигателе, топливной и выхлопной системах.

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