ТОП-3 б/у кроссоверов, которые чаще всего ломаются
Кроссоверы априори должны быть более надежными, чем обычные легковые автомобили. Но и среди них есть модели, которые выходят из строя чаще других. Эксперты британского журнала WhatCar назвали три б/у кроссовера, которые чаще всего ломаются.
Nissan Qashqai (2007-2013)
У этого кроссовера (см. фото вверху) рейтинг надежности составляет 45,6% из 100%. За последний год владельцы Qashqai чаще всего жаловались на тормоза, двигатель, кондиционер и выхлопную систему. Большинство кроссоверов нуждались в длительном ремонте.
Nissan Qashqai (2014-настоящее время)
Qashqai второго поколения тоже не может похвастаться хорошим рейтингом надежности. Он у него составляет всего 46,3%. У 38% кроссоверов с дизельным двигателем были поломки.
Владельцы такого Qashqai чаще всего жаловались на двигатель, аккумулятор, кондиционер, информационно-развлекательную систему.
Volkswagen Tiguan (2007-2016)
Tiguan оказался на третьем месте в рейтинге кроссоверов, которые чаще всего ломаются. У него рейтинг надежности составляет 61%. Примерно 38% таких автомобилей за последний год имели неисправности в подвеске, коробке передач, двигателе, топливной и выхлопной системах.
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