Стало известно, сколько автомобили могут проехать после того, как загориться “лампочка топлива“

В руководстве по эксплуатации некоторых автомобилей четко указано, сколько километров можно проехать при загоревшейся лампочке уровня топлива. Однако авторы инструкций часто ограничиваются общими словами. И не у всех водителей машины с бортовым компьютером, рассчитывающим запас хода. Поэтому эксперты, протестировав 96 моделей автомобилей, рассказали, сколько на самом деле можно проехать "на лампочке".

Оказывается, больше всего "на лампочке" могут проехать Volkswagen Passat (120,7 км), Volvo V40 (113,6 км) и Ford Mondeo (112,6 км).

BMW 5-Series после того, как загорелась лампочка уровня топлива, проехал 109,9 км. Чуть меньше проехали Toyota Prius (107,2 км), Mercedes E-Сlass (103 км), Audi Q5 (102,7 км), Range Rover Sport (102 км) и Mazda 6 (101,3 км).

Популярные в Украине Renault Sandero и Renault Duster "на лампочке" проезжают 93,5 и 80 км соответственно.

Skoda Octavia, которая тоже популярна в нашей стране, после того, как на щитке приборов загорается контрольная лампа низкого уровня топлива, может проехать еще примерно 95,5 км. У Volkswagen Golf и Tiguan запас хода в этом случае примерно одинаковый - 91,6 и 90,4 км соответственно.

Renault Clio "на лампочке" проезжает 83,5 км, Opel Astra - 82,5 км, а Skoda Fabia - 80 км.

Из всех 96 протестированных моделей автомобилей меньше всего "на лампочке" проезжает BMW M3 – 51,48 км.

Ранее эксперты Yahoo Finance назвали самые экономные по расходу топлива машины в разных категориях.