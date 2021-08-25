Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП

Фото: Чесно

Заместитель главы комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде Украины IX созыва Александр Трухин попал в ДТП.

Об этом сообщает движение “Чесно”.

Отмечается, что инцидент произошел 23 августа в Дарницком районе Киева .

"Политик управлял автомобилем марки Audi. Медиа отмечают, что водитель автомобиля Audi не придерживался безопасной дистанции и скорости движения", - говорится в сообщении.

По информации СМИ , водитель автомобиля Audi столкнулся с автомобилем Ford, после чего первое транспортное средство наехало на автомобиль Daewoo.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, среди них - глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче.

Напомним, в прошлом месяце народный депутат Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил автомобиль, стоявший в пробке.