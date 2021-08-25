Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП
Инцидент произошел 23 августа в Дарницком районе Киева.
Заместитель главы комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде Украины IX созыва Александр Трухин попал в ДТП.
Об этом сообщает движение “Чесно”.
Отмечается, что инцидент произошел 23 августа в Дарницком районе Киева.
"Политик управлял автомобилем марки Audi. Медиа отмечают, что водитель автомобиля Audi не придерживался безопасной дистанции и скорости движения", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, водитель автомобиля Audi столкнулся с автомобилем Ford, после чего первое транспортное средство наехало на автомобиль Daewoo.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, среди них - глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче.
Напомним, в прошлом месяце народный депутат Александр Юрченко попал в ДТП во Львове. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил автомобиль, стоявший в пробке.