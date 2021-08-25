Немецкий автомобильный клуб ADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобили. Эксперты учли все поломки, про которые рассказали водители за последний год.

В число самых надежных субкомпактных автомобилей попала только одна немецкая модель - Audi A1. У нее за последний год было минимальное количество поломок.

Также высокой надежностью обладает французский хэтчбек Citroen C3. Причем минимальное количество поломок характерно для всех его трех поколений.

В число самых надежных субкомпактных автомобилей вошли еще несколько европейских моделей - Fiat Punto, Mini, Peugeot 2008, Skoda Fabia и мини-кроссовер Renault Captur.

Высокой надежностью также обладают три японские модели - Honda Jazz, Mitsubishi Space Star и Mazda CX-3. За последний год, по данным ADAC, они практически не ломались.

Нужно отметить, что в этом рейтинге отсутствуют южнокорейские и американские автомобили. Зато они присутствуют в рейтингах надежности других сегментов автомобильного рынка.

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