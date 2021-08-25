ADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобили

Немецкий автомобильный клуб ADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобили. Эксперты учли все поломки, про которые рассказали водители за последний год.

ADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобили

В число самых надежных субкомпактных автомобилей попала только одна немецкая модель - Audi A1. У нее за последний год было минимальное количество поломок.

Также высокой надежностью обладает французский хэтчбек Citroen C3. Причем минимальное количество поломок характерно для всех его трех поколений.

В число самых надежных субкомпактных автомобилей вошли еще несколько европейских моделей - Fiat Punto, Mini, Peugeot 2008, Skoda Fabia и мини-кроссовер Renault Captur.

ADAC назвал самые надежные субкомпактные автомобили

Высокой надежностью также обладают три японские модели - Honda Jazz, Mitsubishi Space Star и Mazda CX-3. За последний год, по данным ADAC, они практически не ломались.

Нужно отметить, что в этом рейтинге отсутствуют южнокорейские и американские автомобили. Зато они присутствуют в рейтингах надежности других сегментов автомобильного рынка.

Ранее аналитики iSeeCars назвали десять лучших моделей, которые эксплуатируются первым владельцем не менее 15 лет.


Максимов Віталій, Тудей

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