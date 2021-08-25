Автомобильные бестселлеры независимой Украины: ТОП моделей с 1991 по 2021 год

Составлен список наиболее популярных у украинцев автомобилей, выпущенных за годы независимости — с 1991 по 2021 год. Среди самых новых авто наиболее популярной является модель KIA Sportage.

Рейтинг автомобилей опубликовал автопортал auto.ria, сообщает «Апостроф».

Он составлен с учетом того, каких авто сейчас больше всего на украинском авторынке.

Из автомобилей, выпущенных в 1991 году наибольшее количество сейчас моделей ВАЗ-2106. Цена на них сейчас стартует с 400 долларов США.

В списке не один раз встречается Volkswagen Passat. Цена на модели 1993 и 1994 годов в Украине стартует с 2 000 долларов США.

Среди самых свежих в списке — джип Nissan Rogue. Модель засветилась в строчках за 2017 и 2018 годы. Ее стоимость составляет как минимум $16 000.

Далее идет Ford Kuga 2019 года выпуска по цене от $26 000.

Завершает список одно из самых популярных новых авто — KIA Sportage.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс кмТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс км
Hyundai разработает бюджетный электрический кроссоверHyundai разработает бюджетный электрический кроссовер
Бывший секретарь СНБО Данилюк попал в ДТПБывший секретарь СНБО Данилюк попал в ДТП
Электрический Гелендваген: стали известны подробностиЭлектрический Гелендваген: стали известны подробности
В РоSSии разбился второй за два дня военный самолетВ РоSSии разбился второй за два дня военный самолет
Блок рекламы


Похожие новости
На рынок Украины выходит новый пикапНа рынок Украины выходит новый пикап
Стало известно, сколько ЗАЗ выпустит автомобилей в 2021 годуСтало известно, сколько ЗАЗ выпустит автомобилей в 2021 году
SkyUp запускает рейсы из Украины на Занзибар и в ЗальцбургSkyUp запускает рейсы из Украины на Занзибар и в Зальцбург
Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седанSkoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан
Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездовИз-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов
Wizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью УкраиныWizz Air Hungary начала выполнять полеты над Черным морем под ответственностью Украины
В КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-РусиВ КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси
SkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую АравиюSkyUp запускает прямые рейсы из Украины в Саудовскую Аравию
Stellantis инвестирует 30 миллиардов евро в развитие электрокаров и гибридных моделей автоStellantis инвестирует 30 миллиардов евро в развитие электрокаров и гибридных моделей авто
В Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированыВ Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированы
Последние новости
Подгружаем последние новости