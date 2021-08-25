Автомобильные бестселлеры независимой Украины: ТОП моделей с 1991 по 2021 год

Составлен список наиболее популярных у украинцев автомобилей, выпущенных за годы независимости — с 1991 по 2021 год. Среди самых новых авто наиболее популярной является модель KIA Sportage.

Рейтинг автомобилей опубликовал автопортал auto.ria, сообщает «Апостроф» .

Он составлен с учетом того, каких авто сейчас больше всего на украинском авторынке.

Из автомобилей, выпущенных в 1991 году наибольшее количество сейчас моделей ВАЗ-2106. Цена на них сейчас стартует с 400 долларов США .

В списке не один раз встречается Volkswagen Passat. Цена на модели 1993 и 1994 годов в Украине стартует с 2 000 долларов США .

Среди самых свежих в списке — джип Nissan Rogue. Модель засветилась в строчках за 2017 и 2018 годы. Ее стоимость составляет как минимум $16 000.

Далее идет Ford Kuga 2019 года выпуска по цене от $26 000.

Завершает список одно из самых популярных новых авто — KIA Sportage.