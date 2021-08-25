VW представил обновленную Jetta

Volkswagen представил обновленный седан Jetta, а также его спортивную версию GLI. Продажи этих новинок начнутся в конце 2021 года.

VW представил обновленную Jetta

Обновленный VW Jetta получил новые передние и задние бамперы, новую решетку радиатора и новые колесные диски. Светодиодные фары, дневные ходовые огни и 8-дюймовый сенсорный дисплей приборной панели теперь входят в базовую комплектацию. У версии GLI приборная панель имеет 10-дюймовый дисплей.

В базовой комплектации также есть системы предупреждения о лобовом столкновении и автономное экстренное торможение, мониторинг слепых зон, система удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль и другое.

VW представил обновленную Jetta

Под капотом находится 1,5 л двигатель мощностью 158 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 8-скоростным автоматом.

VW представил обновленную Jetta

Спортивная версия GLI отличается от стандартной Джетты задней многорычажной подвеской, уменьшенным на 15 мм клиренсом, передним самоблокирующимся дифференциалом. Кузов и салон украшены красными акцентами, внутри установлены другие сиденья и руль.

VW представил обновленную Jetta

Ранее стало известно, что Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo. Он будет стоить около 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

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