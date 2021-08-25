Мировое производство автомобилей сократится на 7-9 миллионов единиц. Причина — дефицит чипов

По словам эксперта, TSMC производит самые сложные микросхемы. Его доля на мировом литейном рынке больше, чем доля трех следующих конкурентов, вместе взятых (более 50%).

Компания не стоит на месте и постоянно наращивает производственные мощности: в 2020 году TSMС объявила о планах по строительству в Аризоне завода по изготовлению чипов. На этот проект TSMС уже выделила $3,5 млрд, а общие затраты на полупроводниковую фабрику могут достичь $12 млрд.