Мировое производство автомобилей сократится на 7-9 миллионов единиц. Причина — дефицит чипов
В 2021 году из-за дефицита полупроводников в мире будет выпущено на 7?9 млн автомобилей меньше. Об этом говорится в исследовании компании BCG (Boston Consulting Group), пишет Forbes.
Свой прогноз авторы сделали на основе анализа данных мировой автомобильной промышленности (например, аналитического агентства IHS Markit, обзоров прессы, своих собственных отчетов).
Потери мировых автопроизводителей
В I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей, по данным BCG, составили примерно 1,4 млн единиц. Сильнее всего упало производство в Европе — на 428?990 автомобилей, Китае — на 364?774 и Северной Америке — на 354?442 автомобиля. Во II квартале производство упало еще на 2,6 млн единиц (больше всего в Северной Америке — 866?924 шт., Европе — 743?100 и Китае — 419?600).
Наиболее существенные потери производства в первом полугодии этого года понесли автоконцерны Ford (падение более 700?000 шт.), Stellantis (марки Chrysler, Citro?n, Dodge, Fiat, Jeep и др. — падение почти 600?000 шт.) и Renault-Nissan-Mitsubishi (падение более 415?000 шт.).
В III и IV кварталах, по прогнозам BCG, падение составит еще от 3 до 5 млн единиц.
Кто производит чипы
Микросхемы часто разрабатываются одними компаниями-разработчиками полупроводников (Apple, Qualcomm или Nvidia), а производятся на заводах других компаний, называемых литейными. К крупным производителям полупроводников относят в первую очередь TSMC, Samsung, Intel Corp, говорит Шатов.
По словам эксперта, TSMC производит самые сложные микросхемы. Его доля на мировом литейном рынке больше, чем доля трех следующих конкурентов, вместе взятых (более 50%).
Компания не стоит на месте и постоянно наращивает производственные мощности: в 2020 году TSMС объявила о планах по строительству в Аризоне завода по изготовлению чипов. На этот проект TSMС уже выделила $3,5 млрд, а общие затраты на полупроводниковую фабрику могут достичь $12 млрд.
Увеличивает инвестиции в производство микросхем и Samsung: компания выделит около $151 млрд на десятилетний проект, чтобы не отставать от своего тайваньского конкурента.
Стремится в лидеры и Intel: компания построит два новых завода в Аризоне, потратив на это $20 млрд.
Более мелкие производители, включая американскую компанию GlobalFoundries Inc., китайскую Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и тайваньскую United Microelectronics Corp., работают, но отстают от технологий TSMC на два-три поколения, отмечает Шатов.