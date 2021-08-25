Пьяный водитель совершил ДТП с тремя погибшими у Дрогобыча

Виновнику аварии грозит 10 лет лишения свободы.

Во Львовской области возле Дрогобыча в ночь на 25 августа произошло ДТП, в котором погибли три человека. Водитель, который его совершил, был пьян.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции и ГСЧС.

"Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу [в селе Попели], где совершил столкновение с «Фольксвагеном Гольф», за рулем которого находился житель того же города в возрасте 40 лет. В результате столкновения водитель «Гольфа» и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Еще трое пассажиров "гольфа" (17-19 лет) попали в больницу. Медицинская помощь понадобилась трем пассажиркам (18-22 года) и водителю "пассата".

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В результате ДТП возник пожар в моторном отсеке в автомобиле "Фольксваген Пассат". На момент пожара в автомобиле были зажаты люди. Спасателям пришлось не только ликвидировали пожар, но высвобождать пострадавших.

Виновника аварии задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч.4 ст.286-1 (нарушение правил безопасности лицами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса.

Напомним, что Верховная Рада выложила статью 286-1 Уголовного кодекса в действующей редакции в начале 2021 года, она вступила в силу в марте.

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