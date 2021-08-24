Шпионы показали новый Ford Fiesta

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный хэтчбек Ford Fiesta. В продаже он появится весной 2022 года.

Обновленную Fiesta тестируют в минимальном камуфляже. Судя по всему, она получит небольшие изменения в дизайне кузова. Хэтчбек получит новый передний бампер, новую решетку радиатора, новые фары, а также рестайлинговые задние фонари. В остальном никаких изменений не будет.

Небольшие изменения должны произойти и в салоне, но какие конкретно – мы пока не знаем.

Что же касается линейки двигателей, то в ней ничего не поменяется. Текущие силовые установки сохранятся до 2026 года. К этому времени у всех моделей Ford в Европе будут версии с полноценной гибридной силовой установкой и с электрической силовой установкой.

Обновленный Ford Fiesta дебютирует весной 2022 года. Вскоре после этого покупателям предложат его спортивную версию ST.

В Украине сейчас Ford Fiesta 2020 модельного года стоит от 474 113 гривен. Он оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 95 л.с. и 170 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в комбинированном цикле – 4,5-4,1 л на 100 км пути.

Ранее стало известно, что китайцы сделали копию кроссовера Ford EcoSport за 12 000 долларов.