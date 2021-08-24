Украинцы за полгода купили за границей автомобилей на 2,2 млрд долларов

По данным Укравтопрома, в I полугодии 2021 года в Украину ввезли 280,3 тысячи автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На покупку автомобилей за границей украинцы потратили более 2,2 млрд долларов.

Украинцы за полгода купили за границей автомобилей на 2,2 млрд долларов

80% ввезенных в Украину автомобилей в I полугодии 2021 года составили б/у авто. На их покупку украинцы потратили более 1 млрд долларов.

Чаще всего украинцы б/у автомобили покупают в Германии. Так, за первые шесть месяцев 2021 года оттуда привезли 46 тысяч машин. Из США привезли 40 тысяч авто, а из Польши – 25 тысяч.

Новые автомобили чаще всего в нашу страну ввозят из Японии, Китая и Румынии. Причем из Страны восходящего солнца и из Поднебесной ввозят примерно одинаковое количество новых машин.

Между тем, за первые шесть месяцев 2021 года в Украине сделали 4 230 автомобилей. Это на 163% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас в нашей стране только два предприятия выпускают легковые автомобили – Еврокар и Запорожский автозавод (ЗАЗ). Еврокар производит машины Skoda. ЗАЗ из роSSийских машинокомплектов выпускает автомобили Lada, Renault и Kia.

Ранее сообщалось, что в Украину с нарушением таможенного законодательства ввезли 130 б/у автомобилей из США и Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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