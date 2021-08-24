“Фантомных“ патрулей на украинских дорогах еще нет, - полиция

Несколько дней назад в прессе появились сообщения, что в Киеве заметили первый полицейский "фантомный" автомобиль, который во время движения фиксирует скорость встречных и попутных машин. Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг их появление, передает UBR.ua.

“Фантомных“ патрулей на украинских дорогах еще нет, - полиция

По его словам, "фантомные" полицейские автомобили еще не закончили оформление, регистрацию и сертификацию.

"Фантомы еще не работают, и никто не выезжал. Когда их нам передадут – мы сообщим… Просто так, без нашего уведомления общественности, на дороги они не выеду ", – подчеркнул Белошицкий.

Он сообщил, что закупкой автомобилей для "фантомных" патрулей занимается "Укринфрапроект".

“Фантомных“ патрулей на украинских дорогах еще нет, - полиция

Белошицкий не стал уточнять, когда все же на украинских дорогах появятся "фантомные" полицейские патрули. Предполагалось, что это произойдет еще шесть месяцев назад. Однако, задержка произошла, видимо, из-за процедуры сертификации.

Напомним, что для "фантомных" патрулей полиция закупила несколько кроссоверов Skoda Kodiaq. Полицейские на них будут во время движения фиксировать машины, превышающие скорость, останавливать их и штрафовать водителей.

Внешне "фантомы" ничем не отличаются от обычных машин. Только на бампере можно заметить стробоскопы, а также проблесковые маячки и радар под задним стеклом.


Максимов Віталій, Тудей

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