“Фантомных“ патрулей на украинских дорогах еще нет, - полиция

Несколько дней назад в прессе появились сообщения, что в Киеве заметили первый полицейский "фантомный" автомобиль, который во время движения фиксирует скорость встречных и попутных машин. Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг их появление, передает UBR.ua.

По его словам, "фантомные" полицейские автомобили еще не закончили оформление, регистрацию и сертификацию.

"Фантомы еще не работают, и никто не выезжал. Когда их нам передадут – мы сообщим… Просто так, без нашего уведомления общественности, на дороги они не выеду ", – подчеркнул Белошицкий.

Он сообщил, что закупкой автомобилей для "фантомных" патрулей занимается "Укринфрапроект".

Белошицкий не стал уточнять, когда все же на украинских дорогах появятся "фантомные" полицейские патрули. Предполагалось, что это произойдет еще шесть месяцев назад. Однако, задержка произошла, видимо, из-за процедуры сертификации.

Напомним, что для "фантомных" патрулей полиция закупила несколько кроссоверов Skoda Kodiaq. Полицейские на них будут во время движения фиксировать машины, превышающие скорость, останавливать их и штрафовать водителей.

Внешне "фантомы" ничем не отличаются от обычных машин. Только на бампере можно заметить стробоскопы, а также проблесковые маячки и радар под задним стеклом.