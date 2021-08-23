Hyundai разработает бюджетный электрический кроссовер

Hyundai планирует разработать и выпустить на рынок новый компактный городской кроссовер, сообщает Auto Express. Он получит электропривод нового поколения.

Hyundai разработает бюджетный электрический кроссовер

Электрическую трансмиссию нового поколения Hyundai получит от компании BorgWarner, с которой недавно южнокорейский автогигант заключил соглашение о сотрудничестве.

Ожидается, что новая электрическая трансмиссия будет меньше и легче, чем трансмиссии, которыми сейчас оснащаются электромобили. Это очень важный момент для небольшого городского электрокара.

По данным Auto Express, мощность электрической силовой установки нового поколения составит около 180 л.с. Но маловероятно, что для сити-кара будут использовать полную мощность. Скорее всего, мощность электромотора настроят примерно на уровне 100 л.с. Это поставит его в один ряд с городскими автомобилями Hyundai, которые оснащаются двигателями внутреннего сгорания.

В состав силовой установки также войдет батарея на 40 кВтч. Значит, запас хода будет примерно 322 км. Также будет возможность быстрой подзарядки батареи.

Новый электрический компактный кроссовер Hyundai появится в продаже в 2023 году. Сколько он будет стоить – еще не известно.

Напомним, ранее Hyundai представил обновленный бюджетный компактный седан Hyundai Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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