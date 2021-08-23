Начался прием заявок на Lexus NX нового поколения
Компания Lexus начала принимать предварительные заказы на кроссовер NX нового поколения. Это второе поколение люксового японского компактного кроссовера.
Новый Lexus NX получил заметные изменения в дизайне кузова. У него новая решетка радиатора, новые бамперы, а также видоизмененные фары и задние фонари, новые колесные диски.
Салон отделан новыми материалами, появилось новое оборудование, системы коммуникации, помощи водителю, а также системы активной безопасности.
В базовой комплектации кроссовер оснащается атмосферным 2,5 л двигателем мощностью 203 л.с. В качестве опции доступен полный привод. Есть также версия с 2,4 л турбомотором мощностью 275 л.с. У нее тоже полный привод доступен за дополнительную оплату.
Покупателям также предлагают две гибридные версии. Одна из них основана на 2,5 л двигателе мощностью 203 л.с. У такой версии есть еще два электромотора. Общая мощность этой гибридной силовой установки составляет 239 л.с.
Мощность второй гибридной силовой установки - 306 л.с. На электротяге можно проехать 58 км. Привод – полный.
Покупатели гибридных версий могут за дополнительную оплату получить адаптивную подвеску, спортивный обвес и 20-дюймовые колесные диски.
Ранее стало известно, что Lexus выпустит маленький кроссовер на базе Toyota Yaris Cross.