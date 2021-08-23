ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс км

В Украине, как известно, лидерами по продажам среди новых автомобилей являются кроссоверы. Они также занимают лидирующие места и на вторичном рынке. Какие из них самые надежные? Эксперты проанализировали все доступные предложения на рынке и назвали пять самых надежных б/у моделей, которые проезжают 300 тысяч километров и более без поломок.

ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс км

Первое место в этом рейтинге занял Honda CR-V третьего поколения (2009-2011). Этот кроссовер до сих пор не выглядит устаревшим. У него качественная отделка в салоне и надежные бензиновые 2,0 и 2,4 л двигатели, ресурс которых достигает 500 тысяч километров. Правда, эти моторы требовательны к качеству масла.

На втором месте Toyota RAV4, который выпускали в 2005-2010 годах. Одинаково хорошо себя проявили варианты как с 2-литровым мотором, так и с агрегатом на 2,4 литра. Коробка передач – автоматическая.

ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс км

На третьем месте находится кроссовер Mitsubishi Outlander, выпускавшийся в 2008-2011 годах. Эксперты рекомендуют обратить внимание на версию с 3-литровым мотором, автоматической коробкой передач и полным приводом. Такая версия имеет меньше всего проблем.

Четвертое место занял Nissan X-Trail, выпускавшийся в 2011-2015 годах. Эксперты рекомендуют версию с 2,0 л двигателем, который работает вместе с механической коробкой передач.

Также в число пяти самых надежных кроссоверов попал Suzuki Grand Vitara, который выпускали с 2005 по 2015 годы. Самая надежная его версия – с 2,0 л двигателем.

ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются 300 тыс км

Напомним, ранее авторитетный европейский журнал Т?е Journal назвал ТОП-5 лучших по его мнению кроссоверов.


Максимов Віталій, Тудей

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