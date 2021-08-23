Названі найпопулярніші в Україні мікроавтобуси з пробігом

Всього в липні 2021 року на вторинному ринку українці купили 5153 шт. легких комерційних транспортних засобів загальною масою до 3,5 тонн (LCV), повідомляє Інститут досліджень авторинку З них 3558 штук – внутрішня перепродаж, +1595 шт. привезли з-за кордону, інформує UaMotors .

У порівнянні з попереднім місяцем (червнем 2021 роки) загальний обсяг ринку виріс на 23,5%. Частка імпорту старих автомобілів в структурі вторинного ринку не змінилася і склала 31%, частка внутрішніх перепродажів відповідно також залишилася на рівні 69%.

У порівнянні з липнем 2020 року, коли спостерігалося задоволення відкладеного попиту на реєстрацію б у автомобілів після локдауна через пандемію COVID-19, загальний обсяг ринку знизився на 20,1%. Частки імпорту та внутрішніх продажів в структурі ринку не змінилися.