В Сети показали один из самых дешевых кроссоверов в мире

Индийская компания Tata Motors показала первую фотографию своего нового субкомпактного кроссовера Tata Punch. Это будет один из самых дешевых паркетников в мире.

Tata Punch построен на базе концептов HBX и H2X, которые показали публике в 2019 и 2020 годах. Его длина составляет 3 840 мм, ширина - 1822 мм, высота - 1635 мм, а колесная база - 2450 мм.

Внешне Punch очень похож на свои концепты. Вот только передний бампер у него немного другой. В целом этот кроссовер выглядит современно и красиво.

В линейку двигателей войдет 1,2 л бензиновый двигатель, а также 1,2 л турбомотор. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая или автоматическая.

Салон будет тоже почти таким же, как у концептов. В частности, у информационно-развлекательной системы будет 7-дюймовый сенсорный дисплей. Кроме того, ожидается частично цифровая приборная панель с аналоговым спидометром и трехспицевое рулевое колесо.

Продажи Tata Punch начнутся в конце текущего года или в первой половине 2022 года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Судя по всему, это будет один из самых дешевых кроссоверов в мире.

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