Водіям показали, чого не потрібно робити на автоматичній мийці

У мережі з’явилося відео з Range Rover Evoque, якому не пощастило на автоматичній мийці: машина залишила сервіс з серйозними ушкодженнями. В процесі миття водій позашляховика випадково натиснув на кнопку відкриття багажника і замість звичайної чистки автомобіля, яка повинна була зайняти всього декілька хвилин, отримав виламані п’яті двері і залитий мильною водою салон, повідомляє «Главком».

На кадрах видно, як платформа з автомобілем заїжджає на мийку і покривається водою і мильним розчином. Однак ще до того, як щітки почали обертання, в салоні натиснули на кнопку, і у Evoque раптово відкрилася задні двері.

Через відкритий багажник в салон почала надходити вода, проте на цьому проблеми не закінчилися. Щітка опустилася до бампера, після чого почала підніматися вгору. На якийсь час вона зупинилася, досягнувши рівня відкритих дверей, проте потім продовжила підйом, вивернувши двері і вирвавши петлі.

Подія потрапило в об’єктив камери мийки, але при цьому ніхто з працівників нічого не помітив і не зупинив процес.

Місце події невідомо, проте на Evoque видно європейські номери.

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