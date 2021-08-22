Самые популярные цвета автомобилей в Украине: яркость не в тренде

Эксперты назвали какие цвета авто были популярны за июль 2021 на внутреннем рынке и в импорте, а также при продаже новых машин.

Об этом сообщает «Институт исследований авторынка», передаёт «Апостроф».

Внутренняя перепродажа авто с пробегом

Повлияла ли так эпидемия коронавируса, но украинцы чаще всего брали машины серого, неяркого цвета, особенно «серебряный металлик» — 26 000 таких авто. Немного меньше популярностью за июль стал черный цвет — 17 000. И на третьем месте — белое авто, машин такого цвета было приобретено 12 000. А яркие оранжевый (384 авто), фиолетовый (439 авто) и желтый (844 авто) цвета остались в почете у украинцев.

Импорт подержанных авто

В Украину также привозили в прошлом месяце больше серых авто — почти 23 000 и черных — 14 000 машин. На третьем месте оказался синий цвет — 7 500. Три цвета, которые были непопулярны у украинцев при внутренней перепродаже, остались такими же в списке по импорту.

Продажа новых авто

Белые новые авто лидируют в этом рейтинге — 3 700 штук. Далее по списку идут серые (2,8 тыс.) и черные авто (1,4 тыс.).

При этом приобрели лишь 14 фиолетовых, 55 желтых и 62 оранжевых новых автомобилей.

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